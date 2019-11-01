Цемах допустил причастность СБУ к публикации его документов в сети

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Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах прокомментировал в интервью Кириллу Вышинскому в рамках многосерийного документального фильма «Люди Донбасса» ситуацию с появлением его документов в сети интернет.

В июне сотрудники Службы безопасности Украины похитили Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли в Киев. В украинской столице его допрашивали по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.

На вопрос о том, как он может объяснить появление в середине июня, кажется, на сайте Bellingcat его военного удостоверения, Цемах ответил: «Получается, предоставила Служба безопасности Украины эти сведения».

В Киеве Цемаха считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.

В сентябре СМИ сообщили, что прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Цемаха.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад прокомментировал ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году. По его словам, «нельзя считать, что это по-настоящему международное расследование».

По мнению премьера, необходимо создать «нейтральный орган, который мог бы провести расследование».

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