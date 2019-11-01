Цемах допустил причастность СБУ к публикации его документов в сети
В июне сотрудники Службы безопасности Украины похитили Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли в Киев. В украинской столице его допрашивали по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
На вопрос о том, как он может объяснить появление в середине июня, кажется, на сайте Bellingcat его военного удостоверения, Цемах ответил: «Получается, предоставила Служба безопасности Украины эти сведения».
В Киеве Цемаха считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
В сентябре СМИ сообщили, что прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Цемаха.
Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад прокомментировал ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году. По его словам, «нельзя считать, что это по-настоящему международное расследование».
По мнению премьера, необходимо создать «нейтральный орган, который мог бы провести расследование».