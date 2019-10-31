В праздничные дни между Москвой и Петербургом пустят дополнительные «Ласточки»

В праздничные ноябрьские дни пассажиры смогут воспользоваться дополнительными «Ласточками», которые будут курсировать между Петербургом и Москвой.

Как передаёт Nation News со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги, 1 и 2 ноября два состава отправятся с Ленинградского вокзала в Петербург, а 2 и 4 ноября — с Московского вокзала в столицу.

При покупке билетов действуют тарифные предложения для пассажиров младше 21 года и старше 60 лет, а также за поездку в оба направления.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге утвердили план празднования Дня народного единства.