В праздничные дни между Москвой и Петербургом пустят дополнительные «Ласточки»

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В праздничные ноябрьские дни пассажиры смогут воспользоваться дополнительными «Ласточками», которые будут курсировать между Петербургом и Москвой.
В праздничные дни между Москвой и Петербургом пустят дополнительные «Ласточки»
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как передаёт Nation News со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги, 1 и 2 ноября два состава отправятся с Ленинградского вокзала в Петербург, а 2 и 4 ноября — с Московского вокзала в столицу.

При покупке билетов действуют тарифные предложения для пассажиров младше 21 года и старше 60 лет, а также за поездку в оба направления.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге утвердили план празднования Дня народного единства.

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