Кобылкин оценил сотрудничество России и Африки в использовании природных ресурсов

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин оценил сотрудничество со странами Африки, сообщает ФАН.

«С гордостью могу сказать, что в запасах африканских стран лежат разработки геологической работы советских специалистов. Месторождения, которые сейчас открываются на Африканском континенте, обнаружены именно нашими специалистами, этим мы особенно гордимся», — заявил он на открытии экономического форума Россия — Африка.

Кобылкин также отметил, что Россия обладает огромным потенциалом минеральных, биологических и водных ресурсов, а в огромной части субъектов градообразующими являются предприятия сырьевой экономики.

Кроме того, он призвал отечественный бизнес более рационально относиться к природным ресурсам и развивать другие сегменты экономики.

Ранее профессор Восточного факультета СПбГУ, доктор исторических наук Игорь Герасимов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил потенциал экономической интеграции России и Африки.