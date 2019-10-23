Кобылкин оценил сотрудничество России и Африки в использовании природных ресурсов
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- РИА Новости
«С гордостью могу сказать, что в запасах африканских стран лежат разработки геологической работы советских специалистов. Месторождения, которые сейчас открываются на Африканском континенте, обнаружены именно нашими специалистами, этим мы особенно гордимся», — заявил он на открытии экономического форума Россия — Африка.
Кобылкин также отметил, что Россия обладает огромным потенциалом минеральных, биологических и водных ресурсов, а в огромной части субъектов градообразующими являются предприятия сырьевой экономики.
Кроме того, он призвал отечественный бизнес более рационально относиться к природным ресурсам и развивать другие сегменты экономики.
Ранее профессор Восточного факультета СПбГУ, доктор исторических наук Игорь Герасимов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил потенциал экономической интеграции России и Африки.