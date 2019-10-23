Кобылкин оценил сотрудничество России и Африки в использовании природных ресурсов

Короткая ссылка
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин оценил сотрудничество со странами Африки, сообщает ФАН.
Кобылкин оценил сотрудничество России и Африки в использовании природных ресурсов
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«С гордостью могу сказать, что в запасах африканских стран лежат разработки геологической работы советских специалистов. Месторождения, которые сейчас открываются на Африканском континенте, обнаружены именно нашими специалистами, этим мы особенно гордимся», — заявил он на открытии экономического форума Россия — Африка.

Кобылкин также отметил, что Россия обладает огромным потенциалом минеральных, биологических и водных ресурсов, а в огромной части субъектов градообразующими являются предприятия сырьевой экономики.

Кроме того, он призвал отечественный бизнес более рационально относиться к природным ресурсам и развивать другие сегменты экономики.

Ранее профессор Восточного факультета СПбГУ, доктор исторических наук Игорь Герасимов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил потенциал экономической интеграции России и Африки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить