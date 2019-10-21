Названы регионы России с самым доступным газом для населения

Согласно данным исследования РИА Новости, больше всего из российских регионов сетевого газа на среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкого автономного округа и Сахалинской области.

Отмечается, что по доступности газа для населения (отношение заработной платы к цене газа) Россия занимает третье место среди европейских стран.

Согласно результатом исследования, в целом по России на среднюю чистую заработную плату можно купить чуть больше 6,3 тысячи кубометров сетевого газа.

При этом, как сообщает агентство, значения этого показателя в разных регионах отличаются более чем в 7 раз. Так, в 14 регионах доступность газа выше общероссийского уровня.

По результатом рейтинга, наименее доступен газ в Саратовской, Ивановской, Иркутской и Кировской областях.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России может появиться единый платёжный документ за услуги ЖКХ.

Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН оценил предложение ввести единую платёжку.