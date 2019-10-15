В России могут ввести единую платёжку за услуги ЖКХ

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В России может появиться единый платёжный документ за услуги ЖКХ, пишут «Известия».
В России могут ввести единую платёжку за услуги ЖКХ
  • РИА Новости

Как отмечается, правительство намерено поддержать соответствующий законопроект после его доработки. Это следует из проекта отзыва кабмина.

Согласно документу, планируется ввести два новых понятия — ЕПД и «расчётный центр». Цель проекта — увеличить собираемость платежей за ЖКУ, снизить риски хищений управляющих компаний (УК) за счёт повышения прозрачности их расчётов с поставщиками, а также усилить контроль обоснованности тарифов.

Ранее эксперты посоветовали в целях экономии на услугах ЖКХ устанавливать индивидуальные счётчики отопления, которые позволяют регулировать температуру батарей в квартирах. Кроме того, рекомендуется не забывать проверять состояние труб и окон в доме, чтобы избежать теплопотерь.

Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН также прокомментировал предложение создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.

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