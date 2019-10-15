В России могут ввести единую платёжку за услуги ЖКХ

В России может появиться единый платёжный документ за услуги ЖКХ, пишут «Известия».

Как отмечается, правительство намерено поддержать соответствующий законопроект после его доработки. Это следует из проекта отзыва кабмина.

Согласно документу, планируется ввести два новых понятия — ЕПД и «расчётный центр». Цель проекта — увеличить собираемость платежей за ЖКУ, снизить риски хищений управляющих компаний (УК) за счёт повышения прозрачности их расчётов с поставщиками, а также усилить контроль обоснованности тарифов.

Ранее эксперты посоветовали в целях экономии на услугах ЖКХ устанавливать индивидуальные счётчики отопления, которые позволяют регулировать температуру батарей в квартирах. Кроме того, рекомендуется не забывать проверять состояние труб и окон в доме, чтобы избежать теплопотерь.

Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН также прокомментировал предложение создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.