Эксперт прокомментировал инициативу Сбербанка по запуску оплаты ЖКХ на кассах магазинов

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Доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института, кандидат экономических наук Давид Тереладзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал инициативу Сбербанка по запуску оплаты ЖКХ на кассах магазинов.
Эксперт прокомментировал инициативу Сбербанка по запуску оплаты ЖКХ на кассах магазинов
  • РИА Новости

«Инициатива крайне актуальная и востребованная не только в отдалённых регионах России, но и в крупных городах», — заявил он.

По его словам, современные технологии позволяют провести оплату услуг ЖКХ и в принципе любой платёж в считанные секунды. Как отметил эксперт, нет необходимости вводить данные плательщика и многочисленные реквизиты.

«В целом облегчённый доступ к оплате услуг ЖКХ даёт возможность снизить задолженность по таким платежам в России», — полагает Тереладзе.

Ранее председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН прокомментировал предложение создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.

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