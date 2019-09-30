Эксперт прокомментировал инициативу Сбербанка по запуску оплаты ЖКХ на кассах магазинов
- РИА Новости
«Инициатива крайне актуальная и востребованная не только в отдалённых регионах России, но и в крупных городах», — заявил он.
По его словам, современные технологии позволяют провести оплату услуг ЖКХ и в принципе любой платёж в считанные секунды. Как отметил эксперт, нет необходимости вводить данные плательщика и многочисленные реквизиты.
«В целом облегчённый доступ к оплате услуг ЖКХ даёт возможность снизить задолженность по таким платежам в России», — полагает Тереладзе.
Ранее председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН прокомментировал предложение создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.