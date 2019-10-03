Эксперты дали советы, как сэкономить на оплате услуг отопления

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Российские эксперты в беседе с РИА Новости посоветовали в целях экономии на услугах ЖКХ устанавливать индивидуальные счётчики отопления, которые позволяют регулировать температуру батарей в квартирах.

«Только индивидуальный счётчик даст объективную картину с затратами на отопление и заставит ресурсоснабжающие организации экономить газ, уголь, электроэнергию, которые они закупают для выработки тепла», — объяснил замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех.

При этом возможно установить также и общедомовой прибор учёта тепла.

«Наличие общедомового прибора учёта тепла и установка автоматизированного индивидуального счётчика, который позволит потреблять не то количество тепла, которое пришлёт теплоснабжающая компания, а то, которое необходимо именно сейчас исходя из погодных условий и режима использования помещений», — подчеркнул профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев.

Кроме того, эксперты рекомендуют не забывать проверять состояние труб и окон в доме, чтобы избежать теплопотерь.

По словам первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, снижение температуры в комнате всего на 1 °С позволяет сэкономить 7% на оплате услуг отопления.

В сентябре сообщалось, что в Москве планируется изменить регламент по подаче отопления и включать и выключать тепло только в зависимости от температурного режима.

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