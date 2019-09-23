В Москве могут изменить регламент по подаче тепла

Член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Елена Николаева сообщила, что в Москве планируется с 1 октября изменить регламент по подаче отопления. Тепло будут включать и выключать исключительно в зависимости от температурного режима, передаёт РИА Новости.

«Дело в том, что важны не сроки запуска, а соответствие температурного режима на улице с режимом включения отопления. Мы действительно обсуждали это уже и с профильными руководителями данного направления исполнительной власти Москвы, и готовится новый регламент, который должен вступить в силу с 1 октября», — сообщила Николаева.

Она отметила, что новый регламент также отражает невозможность подачи избыточного отопления, когда температура на улице превысила +20 °С, а подача тепла в помещения продолжается.

По её словам, документ будет рассмотрен на ближайшем совещании в комиссии по ЖКХ.

Ранее стало известно, что в Москве и Московской области начали включать отопление в жилых домах.