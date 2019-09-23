В Москве могут изменить регламент по подаче тепла

Короткая ссылка
Член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Елена Николаева сообщила, что в Москве планируется с 1 октября изменить регламент по подаче отопления. Тепло будут включать и выключать исключительно в зависимости от температурного режима, передаёт РИА Новости.
В Москве могут изменить регламент по подаче тепла
  • РИА Новости

«Дело в том, что важны не сроки запуска, а соответствие температурного режима на улице с режимом включения отопления. Мы действительно обсуждали это уже и с профильными руководителями данного направления исполнительной власти Москвы, и готовится новый регламент, который должен вступить в силу с 1 октября», — сообщила Николаева.

Она отметила, что новый регламент также отражает невозможность подачи избыточного отопления, когда температура на улице превысила +20 °С, а подача тепла в помещения продолжается.

По её словам, документ будет рассмотрен на ближайшем совещании в комиссии по ЖКХ.

Ранее стало известно, что в Москве и Московской области начали включать отопление в жилых домах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить