В Москве и Подмосковье начали подавать тепло в жилые дома

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В Москве и Московской области начали включать отопление в жилых домах.
В Москве и Подмосковье начали подавать тепло в жилые дома
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов заявил, что почти все соцобъекты Подмосковья уже отапливаются.

«По состоянию на 23 сентября 2019 года тепло подано уже более чем на 90% объектов социальной сферы, работающих на территории региона: учреждения здравоохранения, школы, детские сады», — сказал Пестов, которого цитирует пресс-служба.

Он уточнил, что также началась подача тепла и в многоквартирные дома. К 13:00 23 сентября отопление было включено в примерно 30% жилых домов.

Вместе с этим ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова пишет, что подавать тепло стали и в многоквартирные дома столицы.

«В связи с понижением среднесуточной температуры... и в соответствии с действующим регламентом сегодня город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях», — отметил он.

Ранее в МЧС рассказали о готовности России к отопительному сезону.

20 сентября «ПолитЭксперт» сообщал, что отопительный сезон в Санкт-Петербурге начнётся 24 сентября.

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