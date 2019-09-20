Отопительный сезон в Петербурге начнётся 24 сентября

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Отопительный сезон в Санкт-Петербурге начнётся во вторник, 24 сентября, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на комитет по энергетике и инженерному обеспечению.
Отопительный сезон в Петербурге начнётся 24 сентября
  • Pixabay

Такое решение принято в связи с погодными условиями, низкой температурой воздуха и метеорологическими прогнозами.

Энергетики и коммунальщики должны будут перейти из режима периодического протапливания к регулярной подаче тепла во все городские здания.

По данным на 20 сентября, в городе отапливаются 96% социальных учреждений и 64% многоквартирных домов, передаёт Пятый канал.

Ранее сообщалось, что подача тепла в соцучреждения Москвы начнётся досрочно.

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