Отопительный сезон в Петербурге начнётся 24 сентября
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Такое решение принято в связи с погодными условиями, низкой температурой воздуха и метеорологическими прогнозами.
Энергетики и коммунальщики должны будут перейти из режима периодического протапливания к регулярной подаче тепла во все городские здания.
По данным на 20 сентября, в городе отапливаются 96% социальных учреждений и 64% многоквартирных домов, передаёт Пятый канал.
Ранее сообщалось, что подача тепла в соцучреждения Москвы начнётся досрочно.