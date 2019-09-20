Подача тепла в соцучреждения Москвы начнётся досрочно

Отопление в социальных учреждениях Москвы из-за холодной погоды включат досрочно, сообщил заместитель мэра Пётр Бирюков.

Он напомнил, что в соответствии с действующими нормативами отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре ниже +8 °С в течение пяти дней.

«Однако в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и по просьбам жителей столицы принято решение о досрочной подаче отопления в социальные учреждения», — цитирует заммэра ТАСС.

В единой городской теплоснабжающей организации «МОЭК» уточнили, что после соцучреждений по определённому графику постепенно тепло начнёт поступать в жилые дома, административные и промышленные здания.

Дату начала отопительного периода в столице устанавливает городское правительство. В 2018 году он стартовал 25 сентября.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в воскресенье, 22 сентября, в Москве будет ниже среднего показателя на 4—5 °С.