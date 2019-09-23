В МЧС рассказали о готовности России к отопительному сезону

В МЧС высказались по поводу готовности России к началу отопительного сезона.

Как сообщает ТАСС, на селекторном совещании в МЧС под руководством замглавы ведомства Павла Барышева было сказано, что страна готова к отопительному сезону почти на 90%.

«Общая готовность к отопительному сезону в России составляет более 88%», — отметили на совещании.

Как уточняет агентство, министерство принимает участие в подготовке систем ЖКХ к отопительному сезону.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что отопительный сезон в Санкт-Петербурге начнётся 24 сентября.