В МЧС рассказали о готовности России к отопительному сезону

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В МЧС высказались по поводу готовности России к началу отопительного сезона.
В МЧС рассказали о готовности России к отопительному сезону
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Как сообщает ТАСС, на селекторном совещании в МЧС под руководством замглавы ведомства Павла Барышева было сказано, что страна готова к отопительному сезону почти на 90%.

«Общая готовность к отопительному сезону в России составляет более 88%», — отметили на совещании.

Как уточняет агентство, министерство принимает участие в подготовке систем ЖКХ к отопительному сезону.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что отопительный сезон в Санкт-Петербурге начнётся 24 сентября.

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