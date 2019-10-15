В Общественной палате оценили предложение ввести единую платёжку за услуги ЖКХ

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Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН оценил предложение ввести единую платёжку за услуги ЖКХ.
В Общественной палате оценили предложение ввести единую платёжку за услуги ЖКХ
  • РИА Новости

«Сейчас происходит так, что человек не оплачивает целый ряд коммунальных услуг, которые идут отдельными платёжками», — заявил он.

По его словам, на данный момент в России более триллиона рублей долгов за ЖКУ.

Как отметил Шпектор, если человек не сможет оплатить что-то из единой платёжки, то любая неоплата позволит отключить, например, электроэнергию.

Со своей стороны, председатель исполкома Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков», адвокат Артём Кирьянов в беседе с URA.RU выразил мнение, что должно быть единообразие, но это не решение никаких вопросов.

«Людям особого удобства может это и не принесёт», — сказал он.

Кирьянов напомнил, что многие граждане уже оплачивают услуги ЖКХ без бумажек.

Ранее сообщалось, что правительство намерено поддержать соответствующий законопроект после его доработки.

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