В Уфе перед судом предстанет женщина, обвиняемая в истязании детей

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В Уфе перед судом предстанет 47-летняя женщина, обвиняемая в истязании детей и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сообщает «Реальное время» со ссылкой на СУ СК России по Башкирии.
В Уфе перед судом предстанет женщина, обвиняемая в истязании детей
  • РИА Новости

Следователи установили, что с 2009 по 2018 год женщина, проживая с дочерью и сыном, а также с двумя приёмными мальчиками, систематически наносила им побои в качестве наказания, выгоняла после контрастного душа на балкон зимой без верхней одежды, а также не давала есть мясные продукты.

Обвиняемая запрещала детям рассказывать о применении к ним насилия, но они всё же решились сообщить об этом отцу. На данный момент родные дети женщины проживают с отцом, а приёмные переданы под временную опеку.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области предстанет перед судом женщина, обвиняемая в попытке убить 16-летнего сына.

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