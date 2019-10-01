В Кировской области предстанет перед судом женщина, обвиняемая в попытке убить 16-летнего сына
- РИА Новости
По имеющейся информации, в январе 2019 года 53-летняя жительница Омутнинска напоила мальчика, являющегося инвалидом I группы, уксусной кислотой, после чего попыталась совершить самоубийство. Родственники вызвали скорую помощь. Здоровью подростка причинён тяжкий вред.
Выяснилось, что у женщины психическое расстройство. Она поставлена на профилактический учёт. В ближайшее время планируется решить вопрос о лишении её родительских прав.
Мальчик находится в детском доме.
Дело передано в суд.
Ранее «Ридус» сообщал, что во Владимирской области предстанут перед судом мать и бабушка, обвиняемые в истязании детей.