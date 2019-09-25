Во Владимирской области предстанут перед судом мать и бабушка, обвиняемые в истязании детей

Во Владимирской области предстанут перед судом мать и бабушка, которых обвиняют в истязании детей. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Уголовные дела заведены против женщин 1993 и 1976 годов рождения.

По имеющимся данным, в течение июля 2019 года мать шестилетней девочки систематически наносила побои дочери по незначительным поводам.

Бабушка, проживавшая с дочерью и тремя внуками, регулярно избивала двойняшек — шестилетних мальчика и девочку.

Об этом стало известно, когда избитая матерью и бабушкой девочка с сестрой ушли из дома к отцу, который жил отдельно.

Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор в отношении пенсионерки из Щучанского района по делу об истязании приёмных детей.