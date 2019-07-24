В Курганской области вынесли приговор по делу об истязании приёмных детей

В Курганской области вынесли приговор в отношении пенсионерки из Щучанского района по делу об истязании приёмных детей, сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

За истязания и побои шестерых из девяти приёмных детей она получила пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Женщина не обеспечивала детей полноценным питанием, сезонной одеждой, заставляла выполнять физически тяжёлую работу. Опекун также запирала их в сарае на длительное время, била.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Омской области организовали проверку по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего.