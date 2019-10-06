Российские военные засекли более 30 пусков ракет в 2019 году

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Войска Воздушно-космических сил России зафиксировали более 30 пусков ракет, в том числе баллистических, в 2019 году.

Об этом информирует газета Вооружённых сил России «Красная звезда».

Отмечается, что «в ходе несения боевого дежурства в этом году специалисты Космических войск ВКС провели более 3 тыс. специальных работ по контролю изменений космической обстановки, обнаружили более 30 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения».

Также сообщается, что специалисты ВКС «провели и обеспечили проведение 16 запусков космических аппаратов с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур».

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США успешно испытали противокорабельную ракету NSM во время учений, проходивших в прибрежных водах острова Гуам

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