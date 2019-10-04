США провели испытания противокорабельной ракеты

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Военно-морские силы США успешно испытали противокорабельную ракету NSM во время учений, проходивших в прибрежных водах острова Гуам. 
США провели испытания противокорабельной ракеты
  • © US Navy/via Globallookpress.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что боевой корабль Gabrielle Giffords выпустил ракету в Тихом океане по бывшему военному кораблю USS Ford, специально отбуксированному в качестве цели для учений.

По данным телеканала, ракету NSM трудно обнаружить с помощью радаров. Также она может маневрировать для обхода защиты противника. 

Ранее страны НАТО отработали действия авиационных наводчиков в Латвии в ходе учений «Серебряная стрела».

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