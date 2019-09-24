СМИ: 23% россиян заявили о готовности начать свой бизнес в ближайшие 10 лет

В ближайшие десять лет 23% россиян готовы начать свой бизнес, в ближайшие пять лет — 14%, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФИ для Минэкономразвития.

Pixabay

В целом без привязки ко времени желание открыть дело имеют 35% респондентов (против 29% в январе). Наибольший энтузиазм продемонстрировали молодые люди 18—30 лет — 57% участников исследования данной возрастной категории хотят вести бизнес. Идея открыть дело также популярна у школьников (49%), выпускников детских домов (42%) и женщин в декрете (40%). Как заявил министр экономического развития Максим Орешкин, это довольно высокий процент заинтересованных, а задача ведомства — «превратить простые желания в решительные действия». Ранее НСН сообщала, что Кемеровская область планирует продолжить ещё более активно привлекать малый бизнес на рынок закупок малого объёма.