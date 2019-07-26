В Кемеровской области заявили о заключении 1700 контрактов через портал поставщиков

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Начальник департамента контрактной системы Кемеровской области Евгений Хлебунов заявил, что регион подписал 1700 контрактов через портал поставщиков. Об этом сообщает НСН.
В Кемеровской области заявили о заключении 1700 контрактов через портал поставщиков
  • ©wikipedia.org

«1700 контрактов на общую сумму 158,1 млн рублей заключила Кемеровская область на портале поставщиков за год работы с этим интернет-ресурсом. В закупках малого объёма участвовали порядка 500 поставщиков, в основном представители малого и среднего предпринимательства», — сказал он.

По его словам, область планирует продолжить ещё более активно привлекать малый бизнес на рынок закупок малого объёма.

Со своей стороны, глава департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев указал, что на данный момент о сотрудничестве с порталом заявили уже 33 региона.

Ранее сообщалось, что в Псковской области прошла презентация портала поставщиков.

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