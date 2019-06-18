В Псковской области прошла презентация портала поставщиков

В Псковской области состоялась презентация портала поставщиков, передаёт НСН.

Как заявил заместитель председателя местного комитета по закупкам, начальник информационно-аналитического отдела Алексей Орловский, регион нацелен на применение эффективных передовых технологий в области автоматизации закупок малого объёма.

Со своей стороны, глава департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев напомнил, что портал поставщиков создан для упрощения работы заказчиков и предпринимателей.

«На сегодняшний день в системе работают более 151 тыс. поставщиков из всех регионов России», — уточнил он.

Ранее в регионах рассказали об экономическом эффекте от интеграции с порталом поставщиков.