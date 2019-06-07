В регионах рассказали об экономическом эффекте от интеграции с порталом поставщиков

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В российских регионах рассказали об экономическом эффекте от интеграции с порталом поставщиков, сообщает НСН.
В регионах рассказали об экономическом эффекте от интеграции с порталом поставщиков
  • РИА Новости

«Сегодня на портале поставщиков зарегистрированы все областные учреждения. За пять месяцев 2019 года они провели более 400 закупок и сэкономили в среднем 8% от начальных цен контрактов. Система показала свою эффективность, и следующим шагом цифровизации закупок станет подключение к ресурсу муниципальных заказчиков», — заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на Петербургском международном экономическом форуме.

Со своей стороны глава администрации Тамбовской области Александр Никитин отметил, что портал поставщиков позволяет экономить бюджетные средства за счёт конкурентной среды.

По его словам, совершенствование контрактной системы продолжается — запущен региональный проект «Магазин малых закупок», который интегрирован с московским ресурсом.

Ранее власти Москвы рассказали о работе портала поставщиков в 2019 году.

Как передавал Newinform, на ПМЭФ также прошла панельная сессия «Россия — Африка».

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