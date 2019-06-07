Власти Москвы рассказали о работе портала поставщиков в 2019 году

На Петербургском международном экономическом форуме глава департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев рассказал о работе портала поставщиков в 2019 году, передаёт НСН.

С начала года заключено более 135 тыс. контрактов малого объёма на 10 млрд рублей.

«Заказчики Москвы заключили около 112 тыс. контрактов, при этом заказчики из регионов также демонстрируют высокую активность и с начала года провели через портал почти 24 тыс. закупок малого объёма», — сообщил Дёгтев.

Кроме того, по его словам, на портале прошло 38 тыс. котировочных сессий. Общая экономия от использования этого механизма за пять месяцев превысила 600 млн рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в рамках ПМЭФ Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве с Калужской областью.