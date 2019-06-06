Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве с Калужской областью

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Татарстан и Калужская область заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Подписи под документом поставили президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Калужской области Александр Артамонов.

В настоящее время товарооборот между регионами находится на уровне 8 млрд рублей.

Также стало известно, что Тверская область договорилась о сотрудничестве с ПАО «ВымпелКом» в сфере цифровой экономики. Об этом сообщает НСН.

«Наше сотрудничество направлено на использование современных информационных и телекоммуникационных технологий в сфере комплексной безопасности», — заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Ранее во Владимирской области рассказали о планах подписать ряд соглашений на ПМЭФ.