Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве с Калужской областью
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- РИА Новости
Подписи под документом поставили президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Калужской области Александр Артамонов.
В настоящее время товарооборот между регионами находится на уровне 8 млрд рублей.
Также стало известно, что Тверская область договорилась о сотрудничестве с ПАО «ВымпелКом» в сфере цифровой экономики. Об этом сообщает НСН.
«Наше сотрудничество направлено на использование современных информационных и телекоммуникационных технологий в сфере комплексной безопасности», — заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Ранее во Владимирской области рассказали о планах подписать ряд соглашений на ПМЭФ.