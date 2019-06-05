Во Владимирской области рассказали о планах подписать ряд соглашений на ПМЭФ

Делегация из Владимирской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, передаёт kp.ru. Её возглавит губернатор Владимир Сипягин.

На выставочном стенде представят промышленный, туристический и инвестиционный потенциал региона.

Делегаты намерены провести переговоры с представителями иностранных государств и бизнес-кругов, участвовать в панельных сессиях и пленарном заседании. Должны быть подписаны соглашения и протоколы по экономическому сотрудничеству.

Со своей стороны, власти Удмуртии собираются заключить 11 соглашений на ПМЭФ. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Ранее стало известно, что Новосибирская область представит на ПМЭФ проект «Академгородок 2.0».