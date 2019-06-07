На ПМЭФ прошла панельная сессия «Россия — Африка»

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На Петербургском международном экономическом форуме прошла панельная сессия «Россия — Африка», сообщает Newinform.
На ПМЭФ прошла панельная сессия «Россия — Африка»
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Как заявил президент и председатель совета директоров The African Export Import Bank Бенедикт Окий Орамах, необходимо информировать российских предпринимателей о тех возможностях, которые им может предоставить Африка.

«Без их участия мы не сможем расти», — отметил он.

Со своей стороны, председатель Unitel SA Изабель Хосе Душ Сантуш напомнила, что объём торговли России с Африкой в настоящее время составляет $17 млрд, тогда как, например, с Китаем — $150 млрд.

«Торговле между Россией и Африкой есть куда расти», — сказала она.

В 2018 году политолог Иван Аркатов в беседе с ФАН оценил заинтересованность России и Китая в сотрудничестве с Африкой.

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