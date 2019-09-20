Спасатели ТОФ эвакуировали «космический корабль» в ходе учений

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Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Николай Воскресенский сообщил, что спасательный отряд ТОФ совместно с морской авиацией в ходе учений нашёл и эвакуировал приводнившийся «спускаемый аппарат» космического корабля.

Он рассказал, что макет спускаемой капсулы с сигнальными радиомаяками сбросили на воду со спасательного буксира «Алатау».

«Самолёт Ан-26 с группой спасателей на борту вышел в точку предполагаемого нахождения объекта. При необходимости спасатели были готовы десантироваться с парашютом для осмотра и оценки состояния приводнившегося аппарата», — цитирует РИА Новости Воскресенского.

Он отметил, что учения прошли успешно.

В августе Воскресенский сообщал, что корабли ТОФ в ходе учений в Японском море обнаружили и «уничтожили» субмарину условного противника.

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