В Астраханской области начались учения России и Сербии по противовоздушной обороне

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На полигоне Ашулук в Астраханской области начались учения России и Сербии по противовоздушной обороне, сообщает Пятый канал.
В Астраханской области начались учения России и Сербии по противовоздушной обороне
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Перед тренировкой отечественные зенитчики провели мастер-класс по управлению системами ПВО.

Россия и Сербия давно сотрудничают в военной сфере и проводят учения, но впервые они тренируются в данной сфере.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что малые противолодочные корабли «Муромец» и «Суздалец» Черноморского флота отработали контрольный поиск и уничтожение подлодки условного противника.

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