На полигоне Ашулук в Астраханской области начались учения России и Сербии по противовоздушной обороне, сообщает Пятый канал.

Перед тренировкой отечественные зенитчики провели мастер-класс по управлению системами ПВО.

Россия и Сербия давно сотрудничают в военной сфере и проводят учения, но впервые они тренируются в данной сфере.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что малые противолодочные корабли «Муромец» и «Суздалец» Черноморского флота отработали контрольный поиск и уничтожение подлодки условного противника.