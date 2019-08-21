В Иркутской области продолжают действовать три очага пожаров

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Площадь лесных пожаров в Иркутской области по состоянию на 21 августа составляет 37,4 тыс. га.

«Продолжают действовать три очага на площади 37 460 га, все они находятся в Катангском районе», — говорится в сообщении на сайте правительства области. 

Отмечается, что в тушении пожаров участвуют 264 человека, привлечено 38 единиц техники. Два самолёта Ан-2, два легкомоторных самолёта и два вертолёта Ми-8 задействованы в мониторинге возгораний.

Уточняется, что площадь активного горения составляет 110 га. 

Ранее сообщалось, что в Якутии за сутки потушено 34 лесных пожара. 

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