В Калининградской области завели шесть дел по факту хищения 3,2 млн рублей из бюджета
- РИА Новости
По имеющимся данным, три бывших директора Центра диагностики и консультирования детей и подростков выплачивали зарплату сотрудникам министерства, которые были трудоустроены туда фиктивно.
В отношении трёх экс-директоров и двух работников Минобразования возбуждено шесть уголовных дел.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор членам ОПГ по делу о мошенничестве.