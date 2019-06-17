В Калининградской области завели шесть дел по факту хищения 3,2 млн рублей из бюджета

Короткая ссылка
В министерстве образования Калининградской области и подведомственных учреждениях действовала преступная группа, причастная к хищению 3,2 млн рублей из бюджета. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное УФСБ России.
В Калининградской области завели шесть дел по факту хищения 3,2 млн рублей из бюджета
  • РИА Новости

По имеющимся данным, три бывших директора Центра диагностики и консультирования детей и подростков выплачивали зарплату сотрудникам министерства, которые были трудоустроены туда фиктивно.

В отношении трёх экс-директоров и двух работников Минобразования возбуждено шесть уголовных дел.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор членам ОПГ по делу о мошенничестве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить