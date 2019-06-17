В Калининградской области завели шесть дел по факту хищения 3,2 млн рублей из бюджета

В министерстве образования Калининградской области и подведомственных учреждениях действовала преступная группа, причастная к хищению 3,2 млн рублей из бюджета. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное УФСБ России.

По имеющимся данным, три бывших директора Центра диагностики и консультирования детей и подростков выплачивали зарплату сотрудникам министерства, которые были трудоустроены туда фиктивно.

В отношении трёх экс-директоров и двух работников Минобразования возбуждено шесть уголовных дел.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор членам ОПГ по делу о мошенничестве.