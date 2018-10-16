В Тюмени вынесли приговор членам ОПГ по делу о мошенничестве

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор членам калининградской организованной преступной группы по делу о мошенничестве, сообщает URA.RU со ссылкой на городскую прокуратуру.

Обвиняемые получили сроки от трёх до восьми лет лишения свободы.

Следователи доказали, что восемь участников банды с помощью автоподстав с сентября 2013 года по июнь 2014 года выманили у водителей более 3,6 млн рублей.

В пяти случаях мошенничество не удалось — потенциальные жертвы требовали оформить ДТП с участием сотрудников ГИБДД.

Как отметили в прокуратуре, аналогичные преступления были совершены и Челябинске, где шестерых членов группы в 2016—2017 годах приговорили к лишению свободы на срок от трёх до семи лет.

Организатора задержали в Калининграде осенью 2017-го, после чего этапировали в Тюмень, где под стражей уже содержались его сообщники.

Помимо сроков, суд назначил четверым обвиняемым штрафы в размере от 150 тыс. до 500 тыс. рублей.

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