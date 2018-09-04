В Кемеровской области задержали нескольких членов ОПГ, занимавшейся вымогательством

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В Кемеровской области в ходе спецоперации задержали нескольких членов организованной преступной группы, занимавшейся вымогательством. Об этом сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
В Кемеровской области задержали нескольких членов ОПГ, занимавшейся вымогательством
  • РИА Новости

Изъяты патроны, травматическое оружие, кастеты и документы на автомобили, которые использовались для налётов.

Под стражу удалось взять и лидера ОПГ.

Преступной деятельностью подозреваемые занимались в Новокузнецке. Им удалось завладеть денежными средствами на общую сумму около 1,5 млн рублей.

В отношении членов группировки заведены уголовные дела по статье «Вымогательство».

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Ростовской области вынесен приговор членам ОПГ за ведение игорного бизнеса.

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