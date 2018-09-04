В Кемеровской области задержали нескольких членов ОПГ, занимавшейся вымогательством
- РИА Новости
Изъяты патроны, травматическое оружие, кастеты и документы на автомобили, которые использовались для налётов.
Под стражу удалось взять и лидера ОПГ.
Преступной деятельностью подозреваемые занимались в Новокузнецке. Им удалось завладеть денежными средствами на общую сумму около 1,5 млн рублей.
В отношении членов группировки заведены уголовные дела по статье «Вымогательство».
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Ростовской области вынесен приговор членам ОПГ за ведение игорного бизнеса.