В Ростовской области вынесен приговор членам ОПГ за ведение игорного бизнеса

В Ростовской области вынесен приговор организаторам и членам преступного сообщества, занимавшимся незаконным проведением азартных игр в Ростовской области, передаёт портал «Юга.ру».

По версии следствия, в 2012 году супруги образовали преступную группу. В её состав также вошли три женщины и мужчина. Они организовали в центре Таганрога игровые клубы, работавшие под видом букмекерских контор.

В 2015 году схема проведения азартных игр была раскрыта. К тому времени преступники заработали более 8 млн рублей, рассказали в пресс-службе СК России.

Шестеро подсудимых признаны виновными по статьям «Незаконные организация и проведение азартных игр» и «Организация и участие в преступном сообществе».

Руководителя преступной группы приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей. Его супруга получила 12 лет и 2 месяца в колонии общего режима и штраф 600 тыс. рублей.

Ещё один мужчина приговорён к шести годам колонии общего режима, а три женщины получили по пять лет условно.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае вынесли приговор в отношении организатора банды риелторов.