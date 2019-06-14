Стала известна дата панихиды по экс-главе петербургского «Водоканала» Кармазинову
Литургия и гражданская панихида по экс-главе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Феликсу Кармазинову пройдут в субботу, 15 июня, в Морском соборе Святителя Николая Чудотворца в Кронштадте, сообщает ФАН со ссылкой на источники.
- ©Semen Likhodeev/Russian Look
- globallookpress.com
Кармазинов умер 13 июня в возрасте 75 лет.
В последнее время он занимался координированием стратегических программ «Водоканала». Администрация предприятия выразила соболезнования родным и близким экс-руководителя.
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