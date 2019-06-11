В Омске двое несовершеннолетних обвиняются в попытке сбыта наркотиков

В Омске двое 17-летних подростков обвиняются в попытке продажи наркотиков. По данному факту заведено уголовное дело.

Об этом сообщает сайт gorod55 со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Омской области.

В феврале подростки купили через интернет более 30 граммов N-метилэфедрона, расфасовали и спрятали в тайники.

В случае вынесения обвинительного приговора им может грозить до десяти лет колонии.

В мае в Крыму было заведено уголовное дело после изъятия крупной партии наркотиков, которую планировали продать через интернет.

В начале года URA.RU сообщало, что в Пермский краевой суд передано дело ОПГ, обвиняемой в торговле наркотиками.