В Крыму завели уголовное дело после изъятия крупной партии наркотиков

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В легковом автомобиле на трассе Симферополь — Севастополь обнаружена крупная партия наркотических средств, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.
В Крыму завели уголовное дело после изъятия крупной партии наркотиков
  • ©пресс-служба МВД по Республике Крым

Полицейские остановили иномарку Subaru, в которой находились 25-летний водитель и 19-летний пассажир. При осмотре найден и изъят 41 полимерный свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотическое средство.

Затем был проведён обыск в гараже, где сотрудники правоохранительных органов обнаружили 129 таблеток, 20 бумажных свёртков, три полимерных пакета, большое количество упаковочных материалов и электронные весы.

Выяснилось, что подозреваемые занимались продажей наркотиков через интернет. Удалось установить их поставщика и схему виртуальных платежей.

Заведено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермский краевой суд передано дело ОПГ, обвиняемой в торговле наркотиками.

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