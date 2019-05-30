В Ростовской области завели дело против 14 браконьеров

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В Ростовской области завели уголовное дело против 14 браконьеров, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на региональное УФСБ.
В Ростовской области завели дело против 14 браконьеров
  • РИА Новости

В задержании подозреваемых принимали участие не только сотрудники управления, но и полицейские. Операции проводились с апреля по май.

«В акватории реки Маныч изъяли свыше 50 км сетей и свыше пяти тысяч орудий лова. Также в водоём выпустили более шести тонн рыбы, это 100 тыс. особей», — заявили в ведомстве.

Если бы рыба погибла, то сумма ущерба государству превысила бы 10 млн рублей. За этот же период возбудили более 40 дел об административных правонарушениях.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе задержали двух браконьеров, перевозивших более 1400 шкур соболей.

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