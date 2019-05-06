Власти Удмуртии выразили соболезнования в связи с ЧП в Шереметьеве

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования в связи с катастрофой с самолётом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Соболезную всем, кто сегодня потерял родных и близких», — заявил глава региона.

Соболезнования выразил и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, передаёт kp.ru. Он направил телеграмму временно исполняющему обязанности губернатора Мурманской области Андрею Чибису.

«От всех жителей Ярославской области и от меня лично примите глубочайшие соболезнования родственникам и близким жертв аварийной посадки авиалайнера SSJ-100. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим! Скорбим вместе с вами», — говорится в телеграмме.

Ранее стало известно, что Московская область окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавших в ЧП в аэропорту Шереметьево.