Подмосковье окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавших в ЧП в Шереметьеве

Московская область окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавших в ЧП в аэропорту Шереметьево, сообщает телеканал «360».

Семьи погибших жителей Подмосковья получат по 2 млн рублей из регионального бюджета, членам семей погибших, проживавших в других субъектах, выплатят по 1 млн рублей.

Всем пострадавшим предоставят до 500 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести причинённого вреда здоровью.

«Пятеро погибших — жители Подмосковья, один сейчас находится в реанимации. Я хочу принести соболезнования родственникам и семьям погибших. В свою очередь, правительство Московской области выделило денежную компенсацию», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Выплаты будут произведены после процедуры опознания и формирования списка погибших. Выплаты пострадавшим предоставят после установления степени тяжести причинённого вреда здоровью.

Также стало известно, что губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования близким всех погибших в результате ЧП в Шереметьеве. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, передаёт kp.ru со ссылкой на обращение главы региона в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Межгосударственный авиационный комитет начал расшифровку параметрического самописца самолёта SSJ-100, аварийно севшего в воскресенье, 5 мая, в аэропорту Шереметьево.