В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.

Отмечается, что в 23:33 мск 21 апреля в МЧС поступило сообщение о горении одноэтажного жилого дома в Авиастроительном районе.

«На месте пожара в Казани обнаружены тела шести погибших людей», — сообщили в спасательном ведомстве.

Уточняется, что погибшие были членами одной семьи.

К ликвидации пожара были привлечены 46 человек и задействовано 13 единиц техники.

В феврале «Утро.ру» передавало, что в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.