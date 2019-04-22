В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
Отмечается, что в 23:33 мск 21 апреля в МЧС поступило сообщение о горении одноэтажного жилого дома в Авиастроительном районе.
«На месте пожара в Казани обнаружены тела шести погибших людей», — сообщили в спасательном ведомстве.
Уточняется, что погибшие были членами одной семьи.
К ликвидации пожара были привлечены 46 человек и задействовано 13 единиц техники.
В феврале «Утро.ру» передавало, что в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.