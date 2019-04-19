В Нижнекамске при пожаре в промзоне пострадали девять человек

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В Татарстане в городе Нижнекамск в результате пожара в промышленной зоне пострадали девять человек. Об этом информирует ГУ МЧС России по республике. 
В Нижнекамске при пожаре в промзоне пострадали девять человек
  • РИА Новости

По данным МЧС, на одной из производственных установок в промзоне происходило факельное горение. 

«В пятницу поступило сообщение о возгорании на одном из производств промзоны в Нижнекамске. Установлено, что происходило факельное горение на одной из производственных установок.

«В 17:36 мск открытое горение ликвидировано, по данным Центра медицины катастроф, число пострадавших работников предприятия — девять человек, термические ожоги», — приводит сообщение ТАСС.

В феврале «Утро.ру» передавало, что в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.

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