В Нижнекамске при пожаре в промзоне пострадали девять человек
- РИА Новости
По данным МЧС, на одной из производственных установок в промзоне происходило факельное горение.
«В пятницу поступило сообщение о возгорании на одном из производств промзоны в Нижнекамске. Установлено, что происходило факельное горение на одной из производственных установок.
«В 17:36 мск открытое горение ликвидировано, по данным Центра медицины катастроф, число пострадавших работников предприятия — девять человек, термические ожоги», — приводит сообщение ТАСС.
В феврале «Утро.ру» передавало, что в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.