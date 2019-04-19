В Краснодарском крае горит крыша жилого дома

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В Красноярском крае в городе Канске кровля пятиэтажного жилого дома горит на площади 1920 квадратных метров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Поступило сообщение о возгорании кровли пятиэтажного жилого дома по адресу: 2-й Северный микрорайон, дом 18. Происходит горение кровли дома по всей площади — 1920 квадратных метров», — рассказали агентству.

Отмечается, что идёт эвакуация жильцов дома.

Ранее руководитель ГУ МВД по региону Валерий Горелых сообщил, что в результате пожара в частном доме в Екатеринбурге погибли четыре человека.

В феврале «Утро.ру» передавало, что в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.

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