В Краснодарском крае горит крыша жилого дома

В Красноярском крае в городе Канске кровля пятиэтажного жилого дома горит на площади 1920 квадратных метров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Поступило сообщение о возгорании кровли пятиэтажного жилого дома по адресу: 2-й Северный микрорайон, дом 18. Происходит горение кровли дома по всей площади — 1920 квадратных метров», — рассказали агентству.

Отмечается, что идёт эвакуация жильцов дома.

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