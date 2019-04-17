При пожаре в частном доме в Екатеринбурге погибли четыре человека

Короткая ссылка
Во время пожара в частном доме в Екатеринбурге погибли четыре человека, сообщил руководитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
При пожаре в частном доме в Екатеринбурге погибли четыре человека
  • © РИА Новости

«По одной из отрабатываемых версий, пожар мог произойти из-за замыкания электропроводки. Назначена соответствующая техническая экспертиза», — приводит его слова РИА Новости.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности погибших.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В феврале «Утро.ру» передавало, что в Кемеровской области завели уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить