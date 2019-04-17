При пожаре в частном доме в Екатеринбурге погибли четыре человека
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«По одной из отрабатываемых версий, пожар мог произойти из-за замыкания электропроводки. Назначена соответствующая техническая экспертиза», — приводит его слова РИА Новости.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности погибших.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
В феврале «Утро.ру» передавало, что в Кемеровской области завели уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.