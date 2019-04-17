При пожаре в частном доме в Екатеринбурге погибли четыре человека

Во время пожара в частном доме в Екатеринбурге погибли четыре человека, сообщил руководитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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«По одной из отрабатываемых версий, пожар мог произойти из-за замыкания электропроводки. Назначена соответствующая техническая экспертиза», — приводит его слова РИА Новости. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности погибших. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. В феврале «Утро.ру» передавало, что в Кемеровской области завели уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.