В Хабаровске произошёл пожар на складе пиломатериалов

В Хабаровске произошло возгорание на складе лесоперерабатывающего предприятия.

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«16 апреля на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступило сообщение о возгорании на территории предприятия, расположённого на улице Горького», — указывается в заявлении.

Отмечается, что ликвидировать открытое горение удалось лишь спустя несколько часов. В настоящий момент на месте происшествия идёт проливка сгоревших конструкций.

«В 07:52 (00:52 мск) 17 апреля 2019 года ликвидировано открытое горение на складе лесоперерабатывающего предприятия в Хабаровске на улице Горького. На месте продолжают работать подразделения пожарной охраны по проливке и разбору стеллажей с пиломатериалами», — говорится в сообщении.

В тушении пожара было задействовано более 100 человек, 21 единица техники, включая пожарный поезд Дальневосточной железной дороги и вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе весной прекратит свою деятельность из-за пожара.