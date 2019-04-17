В Хабаровске произошёл пожар на складе пиломатериалов

Короткая ссылка
В Хабаровске произошло возгорание на складе лесоперерабатывающего предприятия.

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«16 апреля на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступило сообщение о возгорании на территории предприятия, расположённого на улице Горького», — указывается в заявлении.

Отмечается, что ликвидировать открытое горение удалось лишь спустя несколько часов. В настоящий момент на месте происшествия идёт проливка сгоревших конструкций.

«В 07:52 (00:52 мск) 17 апреля 2019 года ликвидировано открытое горение на складе лесоперерабатывающего предприятия в Хабаровске на улице Горького. На месте продолжают работать подразделения пожарной охраны по проливке и разбору стеллажей с пиломатериалами», — говорится в сообщении.

В тушении пожара было задействовано более 100 человек, 21 единица техники, включая пожарный поезд Дальневосточной железной дороги и вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе весной прекратит свою деятельность из-за пожара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить