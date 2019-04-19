К бесплатному Wi-Fi на МЦК подключились более 30 млн раз с момента появления сервиса

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К бесплатному Wi-Fi на Московском центральном кольце подключились более 30 млн раз с момента появления сервиса, сообщает «Вечерняя Москва».
К бесплатному Wi-Fi на МЦК подключились более 30 млн раз с момента появления сервиса
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Беспроводной интернет начал работать в «Ласточках» в декабре 2016 года.

Чаще всего к Wi-Fi подключаются пассажиры в возрасте от 18 до 34 лет. Основную долю данного сегмента, порядка 24%, составляют мужчины 25—34 лет.

Максимальное число подключений зафиксировано 24 апреля 2018 года, когда сетью воспользовались более 84 тыс. раз, передаёт портал мэра и правительства.

В ноябре ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что пассажиры наземного транспорта в Москве выходили в интернет с помощью бесплатного Wi-Fi 15 млн раз с начала 2018 года.

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