Группа активистов из США посетит Россию в конце апреля

Группа гражданских активистов из США, выступающих за налаживание российско-американских отношений, посетит Россию в конце апреля.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на координатора объединения «Всемирная сеть против вооружений и ядерной энергии в космосе» Брюса Ганона.

«Мы планируем выступить против постоянной демонизации России на Западе. Наш ознакомительный тур в Россию предназначен для того, чтобы помочь навести мосты мира между народами наших стран», — заявил он.

По его словам, американские активисты планируют «увидеть и услышать, какая Россия на самом деле». Для этого они намерены провести встречи с российскими гражданами, академиками, студентами, политиками, журналистами.

Ганон добавил, что в состав группы войдут 19 американцев, а также по одному активисту из Великобритании, Непала и Швеции.

Ранее советник президента США Фиона Хилл и помощник президента России Юрий Ушаков провели встречу в Москве.