В Кремле подтвердили встречу помощников Путина и Трампа в Москве

Советник президента США Фиона Хилл и помощник президента России Юрий Ушаков провели встречу в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Были встречи в администрации — с Ушаковым», — ответил Песков на вопрос, встречалась ли Хилл с кем-либо из представителей Кремля.

По его словам, помощники лидеров обсудили вопросы двусторонних отношений.

При этом Песков добавил, что тема возможной встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, не обсуждалась.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что американская делегация во главе с Фионой Хилл приехала в Москву.

По данным издания, Хилл встретилась с представителями российского Совета безопасности и МИД России.