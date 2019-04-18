В Кремле подтвердили встречу помощников Путина и Трампа в Москве

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Советник президента США Фиона Хилл и помощник президента России Юрий Ушаков провели встречу в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле подтвердили встречу помощников Путина и Трампа в Москве
  • Reuters

«Были встречи в администрации — с Ушаковым», — ответил Песков на вопрос, встречалась ли Хилл с кем-либо из представителей Кремля.

По его словам, помощники лидеров обсудили вопросы двусторонних отношений.

При этом Песков добавил, что тема возможной встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, не обсуждалась.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что американская делегация во главе с Фионой Хилл приехала в Москву.

По данным издания, Хилл встретилась с представителями российского Совета безопасности и МИД России.

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