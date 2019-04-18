В Кремле подтвердили встречу помощников Путина и Трампа в Москве
- Reuters
«Были встречи в администрации — с Ушаковым», — ответил Песков на вопрос, встречалась ли Хилл с кем-либо из представителей Кремля.
По его словам, помощники лидеров обсудили вопросы двусторонних отношений.
При этом Песков добавил, что тема возможной встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, не обсуждалась.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что американская делегация во главе с Фионой Хилл приехала в Москву.
По данным издания, Хилл встретилась с представителями российского Совета безопасности и МИД России.