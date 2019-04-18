«Коммерсантъ» сообщил о визите советника Трампа в Москву

Американская делегация во главе с советником президента США Дональда Трампа по России Фионой Хилл приехала в Москву. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, официально стороны об этом визите не сообщали. Как пишет газета, Хилл встретилась с представителями российского Совета безопасности и российского МИД.

По некоторым данным, это не первый визит Хилл в Москву в качестве советника Трампа.

В октябре 2018 года советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приехал в Россию с рабочим визитом.

Во время визита Болтон, в частности, встретился с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Стороны обсудили ряд вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, КНДР и борьбу с терроризмом.