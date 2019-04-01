В Хабаровском крае в суд направлено дело браконьера, почти три года скрывавшегося в тайге

В Хабаровском крае в суд направлено дело браконьера, который почти три года скрывался от следствия в тайге. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Обвиняемый пояснил, что с момента совершения преступления до февраля 2019 года он проживал в тайге в районе реки Муникан. По приезде в город Хабаровск был задержан сотрудниками полиции», — заявили в прокуратуре.

Как сообщает телеканал «360», обвиняемый в 2007 году совместно с четырьмя знакомыми вошёл в состав преступной группы, созданной жителем села имени Полины Осипенко, для незаконного систематического вылова рыб лососёвого вида на реке Амгунь в период нерестовой миграции и нереста.

В августе — сентябре 2015 года участники преступной группы с использованием двух лодок-«казанок» на реке Амгунь незаконно выловили 95 экземпляров кеты осенней.

Причинённый государству данным преступлением ущерб превысил 186 тыс. рублей.

В 2016 году было возбуждено уголовное дело.

В начале февраля URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе задержали двух браконьеров, перевозивших более 1400 шкур соболей.